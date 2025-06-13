Turistik Karaelmas Ekspresi ilk seferine çıkıyor

Ankara ile Zonguldak arasında işletilecek Turistik Karaelmas Ekspresi bugün ilk seferine çıkıyor.
Karşılıklı sekiz sefer yapacak tren, iki yemekli, dört yataklı ve bir kuşetli vagondan oluşacak. 120 kişilik tren, Ankara’dan bu akşam saat 21:25’te hareket edecek.
Cumartesi sabah Karabük/Yeşilyenice’de dört saatlik mola verip Zonguldak’a ulaşacak tren, dönüş yolculuğuna cumartesi gece saat 23:55’te başlayacak.
Tren, pazar Çerkeş’te iki saat, Çankırı’da beş saat ve Kalecik’te iki saat 30 dakikalık gezi amaçlı duracak, aynı gün saat 19:02’deyse Ankara’ya varacak.
Ankara’dan 13 Haziran, 26 Eylül, 10 Ekim, 14 Kasım’da hareket edecek trenin son seferi Zonguldak’tan 15 Kasım’da yapılacak.