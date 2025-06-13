Turistik Karaelmas Ekspresi ilk seferine çıkıyor

Ankara ile Zonguldak arasında işletilecek Turistik Karaelmas Ekspresi bugün ilk seferine çıkıyor.

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Karşılıklı sekiz sefer yapacak tren, iki yemekli, dört yataklı ve bir kuşetli vagondan oluşacak. 120 kişilik tren, Ankara’dan bu akşam saat 21:25’te hareket edecek.

Cumartesi sabah Karabük/Yeşilyenice’de dört saatlik mola verip Zonguldak’a ulaşacak tren, dönüş yolculuğuna cumartesi gece saat 23:55’te başlayacak.

Tren, pazar Çerkeş’te iki saat, Çankırı’da beş saat ve Kalecik’te iki saat 30 dakikalık gezi amaçlı duracak, aynı gün saat 19:02’deyse Ankara’ya varacak.

Ankara’dan 13 Haziran, 26 Eylül, 10 Ekim, 14 Kasım’da hareket edecek trenin son seferi Zonguldak’tan 15 Kasım’da yapılacak.