Turgay Olcayto: İktidar nerede, devlet nerede diye sormayın hiç

Onca yoksulluk varken, onca yoksunluk varken iktidar nerede, devlet nerede diye sormayın hiç. Bitmek tükenmek bilmeyen amansız bir salgınla uğraşırken bir yandan da her an biraz daha pahalılaşan hayatta kalabilmenin uğraşını veriyor halkımız bir başına. Yeni yıla bel bağlamayın, biraz da geçmiş yılları anarak belleğinizi çalıştırın. Çünkü zulümle, acıyla, yoklukla yoğrulmuş topraklarda iyi gün görmek bir yılın çeyreğine bile denk gelmez. Gidişata bakılırsa 2022’den de yoksullara, dar gelirlilere, emek insanlarına, namusuyla çalışan dürüst esnafa ve iş insanına bir fayda geleceğini öngörmüyorum.

Turgay Olcayto’nun yazısı