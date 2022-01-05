Turgay Olcayto: İktidar nerede, devlet nerede diye sormayın hiç

Onca yoksulluk varken, onca yoksunluk varken iktidar nerede, devlet nerede diye sormayın hiç. Bitmek tükenmek bilmeyen amansız bir salgınla uğraşırken bir yandan da her an biraz daha pahalılaşan hayatta kalabilmenin uğraşını veriyor halkımız bir başına. Yeni yıla bel bağlamayın, biraz da geçmiş yılları anarak belleğinizi çalıştırın. Çünkü zulümle, acıyla, yoklukla yoğrulmuş topraklarda iyi gün görmek bir yılın çeyreğine bile denk gelmez. Gidişata bakılırsa 2022’den de yoksullara, dar gelirlilere, emek insanlarına, namusuyla çalışan dürüst esnafa ve iş insanına bir fayda geleceğini öngörmüyorum.
SON HABERLER
Sigaraya zam
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, birçok sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.
Hahamların Saray ziyaretinden detaylar: Erdoğan’dan KKTC’de sinagog sözü
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Saray’da ağırladığı hahamlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sinagog sözü verdiği ortaya çıktı.
TL’nin reel değeri dibin dibinde
Tüketici fiyat endeksi bazlı reel efektif döviz kuru, kasım ayında görülen 54,3’lük tarihi dip seviyenin de altına indi.
Erdoğan’dan ‘Orta Çağ’ çıkışı: Kılıçdaroğlu bedelini ödeyecek
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Diyanet İşleri Başkanlığı’nın okul öncesi eğitimine yönelik kullandığı ‘orta çağ zihniyeti’ sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığı konuşmasında “Bunun bedelini ödeyecek” dedi.
CHP: En düşük emekli aylığı asgari ücrete endekslensin
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, en düşük emekli aylığının asgari ücrete endekslenmesi gerektiğini söyledi.