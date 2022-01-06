Turgay Demir: Vida artık o kadar gevşedi ki, tahammül etmek kolay değil!

Beşiktaş savunması demişken, Vida artık o kadar gevşedi ki, tahammül etmek kolay değil!

Antalyasporlu oyuncular önde baskı yaparken bir tek Vida’yı boş bırakıyorlar, top ona gitsin diye!

Yazık! Önder hoca değişiklikler için bekledi, çünkü kulübesi sağlam değildi. Baktı olacak gibi değil, Pjanic de sakatlanınca onunla birlikte Larin ve Kenan’ı dışarı alıp, Umut, Emirhan ve uzun süredir sakat olan Alex’i sahaya sürdü.

17 yaşındaki Emirhan, Larin ve Kenan’a resmen taş çıkarttı, adeta ders verdi, Alex ön tarafa bir hareket getirdi diyebiliriz.

Turgay Demir’in yazısı