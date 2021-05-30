Turgay Demir: Sergen Yalçın’la görüşmeler Ege’de yapılıyor

Beşiktaş yeni sezon ve özellikle de Şampiyonlar Ligi planlamasını yapabilmek için Sergen Yalçın’ın imza atması bekleniyor… Sergen hoca Çeşme’de tatilde… Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ’da tatil için İzmir civarını yani yakın bir bölgeyi tercih ettiler… Görüşmeler Ege’de yapılıyor… Sergen hoca transferde tam yetki ve en az iki yıllık sözleşme istiyor… Rakam konusundaki iddialar farklı, hocanın yıllık iki milyon euroya razı olacağını söyleyen de var, üç milyon Euro istediğini söyleyen de… (…)

Bana göre aşılmayacak dağlar söz konusu değil. Beşiktaşlı Başkan ve Asbaşkan, Beşiktaşlı Sergen Yalçın’ı ikna etmenin bir yolunu bulup tez zamanda imza attıracaklardır… Ne zaman mı? Belki yarın, belki yarından da yakın…

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Turgay Demir’in yazısı