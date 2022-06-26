Turgay Demir: ‘Gelecek yıllara hangi takım damga vuracak’ sorusunun cevabı

Artık uyanmalı ve bir şeyler yapmalıyız. Günü kurtarmak, şampiyon olunca dünyayı fethettiğini zannedip o sevinçle bataklığa biraz daha saplanacak savurganlıklar yapmak kimseye bir şey sağlamaz.

Sportif başarı elbette ilk hedeftir ancak ekonomik başarı da artık en az onun kadar önemlidir. Biri olmadan diğeri olmaz. Camiaların kenetlenmeleri ve tüm güçlerini kulüplerinin hizmetine sunmaları şart. Aksi halde güneşteki kar tanesi gibi eriyen futbolumuz ve borç batağındaki kulüplerimiz için gelecek karanlık.

F.Bahçe taraftarının tavrı tüm camialara örnek olmalı. Hangi taraftar grubu kulübüne daha çok katkı yapacak? Bence bu sorunun cevabıyla, “gelecek yıllara hangi takım damga vuracak” sorusunun cevabı aynıdır. Tabii anlayana.

Turgay Demir’in yazısı