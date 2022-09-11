Turgay Demir: Bu kadro İsmael’in hatalarını da yener bence

Beşiktaş transfer döneminin şampiyonudur, nokta. Peki böyle bir kadro derinliği ve genişliği Kartal’ın oyununa nasıl yansıyacaktır. Bunu uzun uzun anlatmaya kalksak ansiklopedi olur kestirmesi ise şöyledir… Son birkaç günde yapılan altı-yedi transfer katılana kadar Beşiktaş’ın özellikle orta saha ve sol kanatta rotasyonu son derece sınırlıydı. Tecrübesiz teknik direktör Valerien İsmael de o dar kadroyu doğru yönetemeyince Alanya’da 3-0’dan puan verilirken, Sivas ve Karagümrük maçlarında da yapılan değişiklikler yürekleri ağızlara getirdi. KULÜBE DE GÜÇLENDİ Artık böyle şeyler yaşanmayacaktır. (…) Tam bu noktada Valerien İsmael’in tüm önyargılarını bir tarafa bırakıp pragmatik bir teknik adam gibi davranması çok önemlidir. Weghorst, Cenk Tosun, Ghezzal, Muleka, Dele Alli, Redmond’tan hiç birini küstürmeden, rakibe göre, oyuna göre, doğru tercihler yapması ve kimseyi küstürmemesi çok önemlidir. İsmael bunu yapabilecek mi derseniz, şüphelerim çok ama Beşiktaş kadrosuna güvenim de çok çok çok fazla. Bu kadro İsmael’in hatalarını da yener bence.

Turgay Demir’in yazısı