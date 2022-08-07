Turgay Demir: Beşiktaş senin deneme tahtan değil

Muleka kaybolur bu sistemde, Ghezzal çok zorlanır, Weghorst ise önde öksüz, yetim kalır.

Vazgeç İsmael, vazgeç. Bu takım, dörtlü savunmanın önünde çift ön libero ile oynar. En önde Weghorst, arkasında ise Muleka ve Ghezzal olur… Araya da bir 10 numara şart oğlu şart. Orkestra şefi olmazsa herkes kafasına göre çalar, ortaya iyi bir melodi yerine büyük bir kuru gürültü çıkar! Görmelisin artık bunu.

Beşiktaş senin deneme tahtan değil. Çok zayıf bir rakip karşısında iç sahada bu kadar zorlanan bir takım senin sisteminle ligi başarılı bir şekilde tamamlayamaz. Bu çok açık ve net…

Sevgili Başkan Çebi; bu gerçeği görün ve gereğini yapın. Yoksa sıkıntı büyük, çok büyük sakın bu üç puan sizi aldatmasın.

Turgay Demir’in yazısı