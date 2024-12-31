TÜPRAŞ'tan SPK'ya 20 milyar liralık borç başvurusu

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) 20 milyar lirayı aşmayacak tahvil veya finansman bonosu ihracı için başvurdu.
Tüpraş’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde araçları TL cinsinden, beş yıl vadeye kadar farklı vadelerde olabilecek.
Tüpraş’ın KAP’a yaptığı açıklama şöyle:
“Yönetim kurulumuz tarafından 20.12.2024 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 8’inci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden; Şirketimizin 20.000.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde beş yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, Tahvil ve/veya Finansman Bonosu ihracına yönelik alınan karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır.”