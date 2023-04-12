Tunus açıklarında iki göçmen teknesi battı: 10 ölü

Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan iki teknenin battığı ve 10 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, iki göçmen teknesinden 10 kişinin cesedinin çıkarıldığını 76 kişininse kurtarıldığını belirtti.

AA’nın haberine göre kurtarılan göçmenlerin adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.

Her yıl binlerce Afrikalı göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşmak için Tunus’a geliyor.

Uzun yıllar Tunus’ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa’ya ulaşmayı başarırken bir kısmıysa denizde can veriyor.