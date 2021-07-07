Tuncay Mollaveisoğlu: Tosuncuk özgürlükle bitecek bir hikâyenin kahramanı olacak

Mali şubede sorgulandı Mehmet Aydın… Uzman hukukçularla konuştum; “Organize suça sokmazlar ise çok kısa süre hapis yatıp çıkacak” dediler…

Uruguay’dan Brezilya’ya petrol kralları gibi yaşayan Mehmet Aydın neden teslim oldu? Yargılama süreci ile ilgili birtakım garantiler aldı mı? Bu soruların yanıtını ararken “Çiftlikbank soruşturmasına” gizlilik kararı getirildi!

Neden?

Mehmet Aydın insanları dolandırırken engel olamadınız ama soruşturması ile ilgili üzerine perde örtüyorsunuz… Dolandırılan vatandaşlar başta olmak üzere halkın haber alma özgürlüğüne engel oluyorsunuz…

Tosuncuk’un teslim olmasında etkili olan irade dosyaya da gizlilik kararı getirmiş gibi görünüyor…

Yani, Tosuncuk belli ki sonu özgürlükle bitecek bir dolandırıcılık hikâyesinin kahramanı olacak…

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı