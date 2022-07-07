Tunca Nehri’nin debisi saniyede 5 metreküpe kadar geriledi

Edirne’deki Tunca Nehri’nin debisinde düşüş yaşanıyor.

Fotoğraflar: AA

Hava sıcaklığının artması, kentin önemli su kaynaklarından Tunca’nın debisini de etkiledi.

Kuraklık ve sulamaya bağlı olarak nehrin bir bölümünde su dibe kadar çekildi.

Tunca Nehri’nin debisi, Suakacağı İstasyonu’ndaki ölçüme göre saniyede 5 metreküpe kadar geriledi. Debi geçen ay ortalarında 21 metreküp /saniyeye seviyelerindeydi.

Çekilme nedeniyle nehirde su akışının yavaşladı ve seviyenin dip konuma geldiği bölümlerde biriken çöpler de gün yüzüne çıktı.

Nehir kenarına gezmeye giden Mehmet Öztürk, bir süredir yağış olmaması nedeniyle nehrin kuruma noktasına geldiğini söyledi.

Gelişigüzel atılan çöpler nedeniyle kötü görüntü oluştuğunu aktaran Öztürk, “Bu nehrin böyle olmaması lazım, herkes geliyor buraya çöpleri atıyor. Ördekler yüzüyor nehirde yavrularıyla. Piknik yapanlar çöplerini buraya atıp gidiyor” diyerek kirliliğin doğal yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.