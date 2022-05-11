Tunca Nehri’ndeki çöpler su yüzüne çıktı

Edirne’de Tunca Nehri’nin debisinin düşmesiyle dipte biriken ve akıntıyla gelen çöpler görünmeye başladı.

Fotoğraflar: AA

Tunca Nehri’nin hem havzasındaki hem de Edirne’deki yağışların son dönemde azalmasının ardından nehrin debisi düştü.

Nehrin debisi DSİ’nin Suakacağı istasyonundaki son ölçümlerinde saniyede 6 metreküp olarak kaydedildi.

Su akışının yavaşlaması nedeniyle nehir yatağında kum adacıkları oluştu, bazı bölümler otla kaplandı.

AA’nın haberin göre su seviyesinin düşmesiyle nehir yatağında görünür hale gelen çöpler tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, nehir yatağının ve çevresinin temizlenmesini istedi.