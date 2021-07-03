Tunca Bengin: Yasa teklifinin can dostlarımız açısından olumlu ancak ‘ama’lar boyutu var

Tabii bunlar yasa teklifinin can dostlarımız açısından oldukça olumlu gelişmeler ancak bunun bir de “ama”lar boyutu var. Özellikle de köpek başta olmak üzere sokak hayvanlarının yaşam alanları ve beslenme durumları açısından. Çünkü teklifte kısırlaştırma ya da rehabilite etme amacıyla alınan hayvanların tedavileri sonrasında öncelikle alındıkları yere bırakılmaları vurgusu var. Aynen 5199 sayılı yasada olduğu gibi. Yani bakıldığında eskisiyle pek fark yok havasında ama Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (Haykurder) Başkanı Erman Paçalı’ya göre durum hiç de öyle değil. Özellikle de hem belediyelere verilen Doğal Yaşam Parkı kurma yetkisi hem de uygulama detaylarının yönetmeliklerle belirleneceği vurguları dikkate alındığında.

Tunca Bengi’nin yazısı