Tunca Bengin: Rusya güvenilir müttefik olabilir mi?

Peki ya Rusya? O sanıldığı gibi Türkiye’ye ne kadar yakın ve dost? Ya da Rusya güvenilir ortak veya müttefik olabilir mi? Evet, Türkiye son birkaç yıldır Rusya ile ekonomiden güvenliğe ve bölge sorunlarının çözümünde ortaklığa uzanan bir dizi konuda yakın bir iş birliği içerisinde oldu. Bu dönem içerisinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka hiçbir liderle görüşmediği kadar Rusya Devlet Başkanı Putin ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Birçok sorunda bu şekilde halledildi ama bu iki ülke arasında her konuda mutabakat var anlamına gelmez, gelmiyor da. Hatta ABD ile olduğu gibi Rusya ile de ciddi anlamda çıkar çatışması ve görüş ayrılığı söz konusu.
SON HABERLER
Covid-19’da yeni varyant Delta Plus: Hindistan ‘endişe verici’ uyarısı yaptı
Hindistan hükümeti ilk olarak Avrupa’da tespit edilen yeni Covid-19 varyantı Delta Plus’ı ‘endişe verici’ olarak sınıflandırdı. Söz konusu varyant Hindistan çıkışlı Delta’nın bir türevi.
Nefes alamıyoruz
Şu son bir haftada olan bitenler normal bir ülkeyi bir hayat boyu depresyona sokmaya yeterdi muhtemelen.
Sanki Kavafis’in ‘Bu şehir arkandan gelecektir’i ile ‘Barbarları Beklerken’i iç içe geçmiş gibi…
‘İstismar’dan yargılanan ‘tarikat lideri’ne hapis cezası
Sakarya’da 12 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla yargılanan ‘Uşşaki tarikatı’ lideri 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban’a hapis cezası verildi.
Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı düşüşte
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) verilerine göre, Borsa İstanbul’da nisanda rekor kıran bakiyeli yatırımcı sayısı mayısta düşüşe geçti. Ayrıca yılın ilk beş ayında yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıklarında yüzde 21 oranında azalma var.
Reuters: Swap anlaşması için görüşülen ülkeler arasında Azerbaycan öne çıkıyor
Merkez Bankası’nın (MB) swap anlaşması için bir çok ülkeyle varolan görüşmeleri hızlandırırken Reuters’a bilgi veren kaynaklar görüşmeler arasında en çabuk tamamlanabilecek ülkelerin başında Azerbaycan’ın geldiğini söyledi.