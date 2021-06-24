Tunca Bengin: Rusya güvenilir müttefik olabilir mi?

Peki ya Rusya? O sanıldığı gibi Türkiye’ye ne kadar yakın ve dost? Ya da Rusya güvenilir ortak veya müttefik olabilir mi? Evet, Türkiye son birkaç yıldır Rusya ile ekonomiden güvenliğe ve bölge sorunlarının çözümünde ortaklığa uzanan bir dizi konuda yakın bir iş birliği içerisinde oldu. Bu dönem içerisinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka hiçbir liderle görüşmediği kadar Rusya Devlet Başkanı Putin ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Birçok sorunda bu şekilde halledildi ama bu iki ülke arasında her konuda mutabakat var anlamına gelmez, gelmiyor da. Hatta ABD ile olduğu gibi Rusya ile de ciddi anlamda çıkar çatışması ve görüş ayrılığı söz konusu.

Tunca Bengin’in yazısı