Tunca Bengin: ‘Kemal Bey’in haberi olmayabilir’ diyenler de var ama bu olasılık zor

Dolasıyla, her ikisi de Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinden gelen bu açıklamaların, her ne kadar birbirinden bağımsız gibi görünse de aslında Kılıçdaroğlu’nun papatya falı gibi adaylık konusu üzerine kurgulu bir taktik, daha doğrusu, eski kurt politikacıların deyimiyle, “gaz alma” durumu olduğu çok açık. Tabii her ikisinin de Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dışında gelişmeyeceği de… Evet, “Kemal Bey’in haberi olmayabilir” diyenler de var ama CHP’nin yönetim görüntüsüne ve konjonktürel fotoğrafa baktığınızda bu olasılık zor. Çünkü belli ki Kılıçdardoğlu daha öncekilerin aksine adaylığı ciddi ciddi düşünüyor ki bu siyaseten en doğal hakkı ancak son karar noktası flu. Tıpkı Millet İttifakı açısından aday belirleme yöntemi gibi. Şöyle ki; bir kere Millet İttifakı bileşenlerinin ortak aday mı yoksa her parti ilk turda kendi adayını mı çıkaracak sorusunun yanıtı henüz belli değil. Şu an için net olan tek şey, her iki ittifak açısından da bileşenlerin birbirinden farklı hassasiyet taşımaları ama yine her iki cephenin de birer ortak noktalarının bulunması. Bir tanesi “Ülkenin beka meselesi var, onun için bir aradayız” diyor; diğeri de “Türkiye iyi yönetilmiyor, biz o iktidarın gitmesi için birlikteyiz” iddiasında.
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Kayıp silah sayısı dört yılda yüzde 720 artmış: İçişleri hala arıyor
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği ‘envantere kayıtlı olmayan silah teslimatı’ iddiaları, Türkiye’deki kayıp silahları yeniden gündeme getirdi. Konuyu Meclis’te defalarca gündeme getiren CHP eski Balıkesir milletvekili Mehmet Tüm Diken’e yaptığı açıklamada “Peker’in açıklamalarından görüyoruz ki kayıtlı olmayan silahlar da belirli bir gruba dağıtılmış. Darbeden sonra bir de envantere kayıtlı olan büyük bir silah kaybı var” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde rekor seviyede silah kaybı olduğunu belirten Tüm “Bunun hesabını vermesi gereken Soylu’dur. İçişleri Bakanlığı hala kayıp silahları arıyor” dedi. Tüm ayrıca kayıp silahların ‘ruhsatsız silah’ satışlarıyla legalleştirildiğini de öne sürdü.
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