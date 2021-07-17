Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tunca Bengin: Görüntü tam anlamıyla sorumsuzluk ve vurdumduymazlık örnekleriyle dolu

Hele de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü’nün dünyadaki yayılma hızının artışına ve buna bağlı yeni bir dalga tehdidine dikkat çektiği Delta varyantının Türkiye’de de giderek arttığı gerçeği ortadayken.

Ancak, yasakların kalktığı 1 Temmuz’dan bu yana ve özellikle de uzun bayram tatilinin hareketlendirdiği şu günlerde ülkeye baktığımızda görüntü tam anlamıyla sorumsuzluk ve vurdumduymazlık örnekleriyle dolu.


Şöyle ki; dünya genelinde aşı sıkıntısı yaşanırken, vatandaşlarına aşı tedariki konusunda başarılı birkaç ülke arasında yer alan Türkiye’de insanlar aşı olmamak için inat ediyor. Devlet de ülkenin hemen her köşesinde bu insanları ikna etmeye çabalıyor. Kimse de evet aşı olup olmama kararı bir hak olabilir ama diğerlerinin yaşam hakkını riske sokmak, toplumsal bir menfaat, ortak çıkar ne olacak diye olaya bakmıyor. Hem de bu aşı karşıtlarının, kendileri olmadıkları gibi, başkalarını da olmamaları yönünde tetiklemelerine rağmen. 

Tunca Bengin’in yazısı

SON HABERLER

Anıtkabir beton duvarla mı örülüyor?

Anıtkabir Koruma Alanı sınırında bulunan araziye ilişkin imar değişikliğiyle yapılaşmanın önünün açılması bölge sakinleri ile Çankaya ve büyükşehir belediyelerini karşı karşıya getirdi. Diken’e konuşun Anıtpark Forum gönüllüsü Tülin Yıldırım “Bölge rant alanına açılmış olacak. Böyle olması durumunda Anıtkabir çevresi beton duvarlarla örülecek” dedi. Büyükşehir, söz konusu imar değişikliğinin Mansur Yavaş döneminde yapılmadığını belirterek topu Melih Gökçek’e attı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise yönetimde olduğu sürece Anıtkabir’in etrafının imara açılmayacağını söyledi.

Erdal Beşikçioğlu: En zoru insanların suratındaki maskeden tepkileri görememek

Pandemide verilen ara nedeniyle aylar sonra ilk kez sahneye çıkan Erdal Beşikçioğlu, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’yle İstanbullu tiyatroseverlerle buluştu. ‘Çocukluk’ ve ‘Kağıt Ev’ dizilerini çekmiş ancak uzun zamandır sahne tozu yutmamıştı. Aradan sonra sahneye çıkma konusunda kendi deyişiyle tatlı bir endişesi vardı ama güzel bir buluşma olmuştu. En zoru ise insanların suratında maske varken tepkilerini görememekti.

Erkekler itiraf etti: Karım bilmiyor…

“Mutlu bir evliliğin sırrı nedir” diye sorulduğunda birbirinden farklı yanıtlar alınabilir. Karı-kocanın birbirinden bir şeyleri, üstelik önemli, hayati şeyleri gizlemesi ise ortaya çıktığında birçok evliliği çatırdatır. Kimlik gizlenerek ‘itiraf yapılan’ uygulama ‘Whisper’a (fısılda) bakılırsa sırrı olan erkek çok!