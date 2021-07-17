Tunca Bengin: Görüntü tam anlamıyla sorumsuzluk ve vurdumduymazlık örnekleriyle dolu

Hele de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü’nün dünyadaki yayılma hızının artışına ve buna bağlı yeni bir dalga tehdidine dikkat çektiği Delta varyantının Türkiye’de de giderek arttığı gerçeği ortadayken.

Ancak, yasakların kalktığı 1 Temmuz’dan bu yana ve özellikle de uzun bayram tatilinin hareketlendirdiği şu günlerde ülkeye baktığımızda görüntü tam anlamıyla sorumsuzluk ve vurdumduymazlık örnekleriyle dolu.

Şöyle ki; dünya genelinde aşı sıkıntısı yaşanırken, vatandaşlarına aşı tedariki konusunda başarılı birkaç ülke arasında yer alan Türkiye’de insanlar aşı olmamak için inat ediyor. Devlet de ülkenin hemen her köşesinde bu insanları ikna etmeye çabalıyor. Kimse de evet aşı olup olmama kararı bir hak olabilir ama diğerlerinin yaşam hakkını riske sokmak, toplumsal bir menfaat, ortak çıkar ne olacak diye olaya bakmıyor. Hem de bu aşı karşıtlarının, kendileri olmadıkları gibi, başkalarını da olmamaları yönünde tetiklemelerine rağmen.

Tunca Bengin’in yazısı