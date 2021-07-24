Tunca Bengin: Aşı olmayanlara dönük yaptırım seçeneği bizde de ciddi düşünülüyor

Dolayısıyla bir başka tartışmada evet her ne kadar aşı kararı insan hakkı denilse de böyle bir salgın tehdidi nedeniyle bu artık insanlık görevidir gerekçesiyle aşının zorunlu olup olamayacağı üzerine devam ediyor. Hatta nasıl olması gerektiğine dair öngörüler de var. Örneğin; ünlü hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, daha geçenlerde katıldığı bir televizyon programında toplum sağlığının genel bir tehdit altında olduğunu, ekonomik yönden de birçok sıkıntının çekildiğini savunarak, zorunlu aşı uygulaması başlatılmasını, gerekirse de hapis cezası verilmesini önerdi. Ve bu nedenle de destek ya da karşı çıkanlar anlamında ciddi tartışmalar yaşandı. Yine aşı olmayanlara dönük bir başka yaptırım seçeneği de maç, tiyatro, sinema ve AVM’lerin yanında kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre, dernek toplantısı gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmama önerisi. Ki bu birçok ülkede uygulanıyor, bizde de ciddi olarak düşünülüyor da…
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