Tunca Bengin: ABD’nin kulağı özellikle niye Merkel’de?

Yani ABD istihbaratı yekten Almanya Başbakanı Merkel’i yakın takibe almış durumda. Aslında buna sistematik dinleme, izleme faaliyeti de denilebilir. Şöyle ki; Obama döneminde de NSA’nın Merkel başta dünya liderlerini dinlediği belirlenmişti. Skandal, ABD istihbarat analisti Edward Snowden’ın 2013’te ifşa ettiği binlerce gizli belge sayesinde ortaya çıkmıştı. Berlin Washington’a tepki göstermiş, Merkel “Dostlar arasında birbirini dinlemek olmaz” demişti. Ancak Alman Federal Başsavcılığı’nın konuyla ilgili açtığı soruşturma 2015’te durdurulmuştu!.. Geliyoruz bugüne; 8 yıl sonra Merkel odaklı bir dinleme skandalı daha söz konusu ve Almanya Başbakanı’nın tepkisi yine oldukça yumuşak. Daha doğrusu, ABD’nin bu pervasızlığına karşı hiç tepki yok gibi. Dolayısıyla da ABD’nin kulağı özellikle niye Merkel’de, Almanya bu skandallara karşı neden güçlü tepki vermiyor, veremiyor ve de NSA’nın bu faaliyetlerine karşı Alman istihbaratı (BND) kontrespiyonaj faaliyetlerinde nasıl bu kadar yetersiz kalıyor? gibi birçok soru akla geliyor.
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