Tunç Soyer’den ‘kadın temsiliyeti’ kararı: Toplumsal cinsiyet dengesinin gözetilmediği etkinliklere destek verilmeyecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplumsal cinsiyet dengesinin gözetilmediği etkinliklere destek vermeme kararı aldı.

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ANKA’nın aktardığına göre 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88’inci yıl dönümünde Soyer’in imzasıyla, belediye şirketleri ve tüm birimlere, düzenlenen etkinliklerde kadın temsiliyet dengesinin gözetilmesi için talimat verildi:

“Ülkemizin Meclis’te kadın temsili oranı açısından dünya ülkeleri arasında 130. sırada olması, bu temsiliyet mücadelesinde daha alınacak çok yol olduğunu gösteriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm varlığımız ve gücümüzle bu mücadelenin yanında yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu mücadelenin bir parçası olarak, kurum olarak verdiğimiz her kararda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin süregelmesine neden olan yerleşik davranış kalıplarını aşmaya ve kadın dostu bir kent olan İzmir’e yakışır örnek uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu anlayış çerçevesinde; belediyemiz, bağlı kurumlarımız ve şirketlerimiz tarafından düzenlenen ve desteklenen tüm toplantı, panel ve konferanslarda uzman katılımcı ve konuşmacıların seçiminde toplumsal cinsiyet dengesini sağlamak üzere azami özen ve kararlılığın gösterilmesi, bu dengenin gözetilmediği etkinliklere destek verilmemesi konusunda gereğini rica ederim.”