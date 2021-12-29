Tunç Soyer gençlere duyurdu: Ücretsiz akşam yemeği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer iki üniversitede ücretsiz akşam yemeği dağıtılmaya başlandığını duyurdu.
Twitter hesabından yaptığı duyuruda Soyer şu ifadeleri kullandı: “Değerli genç arkadaşlarım, yaşanan ekonomik krizde elinizden bir nebze olsun tutabilmek istedik. Şimdilik Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül’de ücretsiz akşam yemeği dağıtımına başladık, devamı gelecek. Güzel yüreklerinizi sevgiyle kucaklıyor, mutlu yıllar diliyorum.”
Soyer’in paylaşımına çok sayıda beğeni ve olumlu yorum geldi.