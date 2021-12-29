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Yaramazlara biraz batar!

Tunç Soyer gençlere duyurdu: Ücretsiz akşam yemeği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer iki üniversitede ücretsiz akşam yemeği dağıtılmaya başlandığını duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı duyuruda Soyer şu ifadeleri kullandı: “Değerli genç arkadaşlarım, yaşanan ekonomik krizde elinizden bir nebze olsun tutabilmek istedik. Şimdilik Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül’de ücretsiz akşam yemeği dağıtımına başladık, devamı gelecek. Güzel yüreklerinizi sevgiyle kucaklıyor, mutlu yıllar diliyorum.”


Soyer’in paylaşımına çok sayıda beğeni ve olumlu yorum geldi.

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Faşizme sempati duyan kişi, herhangi bir insan. Bir gün sizi ihbar eden, dün evinizin önünde sohbet ettiğiniz komşunuz. Kıyafetinize iliştirilen yıldızla damgalanmanıza sevinen, bir meslektaşınız. Hitler’den hayranlıkla söz eden, aklı başında bilinen bir akademisyen. İmha kamplarının inceliklerinin mucitleri, anlı şanlı bilim insanları. SA’lar sokak serserileri, her köşe başında görülebilir türden. Liderleri ise, büyük müzisyenler, filozoflar, edebiyatçılar ve bilim insanları yetiştirmiş bir toprakta bulunabilecek en vasat, en beş para etmez insanlardan biri. 