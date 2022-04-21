Tüketici güveni dibe vurdu

Tüketici güven endeksi nisanda tarihin en düşük seviyesine geriledi.

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TÜİK, nisana ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 7,3 azalarak 72,5’ten 67,3’e düştü.

Hanenin maddi durumu endeksi bir ayda yüzde 9,8 azalarak 49,1, gelecek 12 aylık beklenti yüzde 8,5 azalışla 63,9’a geriledi.

Geçen 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 93,3’ten 88,8’e düştü.

Endeks küresel krizin etkilerinin hissedildiği Kasım 2008’de 73,9, Aralık 2021’deyse 68,9’la tarihi düşük değerleri görmüştü.

Tüketici güven endeksi nedir?

TÜİK ve Merkez Bankası (MB) işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinin sonuçlarına dayanarak hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor.

Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.