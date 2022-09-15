TÜİK’in iki haftalık eski başkan vekili, yardımcılığa atandı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) başkan vekili olarak atandıktan iki hafta sonra görevden alınan Ahmet Kürşad Dosdoğru, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla TÜİK başkan yardımcısı oldu.
15 Ocak 2021’de TÜİK başkanlığına vekaleten atanan Ahmet Kürşad Dosdoğru, ‘Benim Enflasyonum’ adlı bir uygulama başlatılacağını, bununla vatandaşların ‘kendi enflasyonunu’ hesaplayabileceğini söylemiş; iki hafta sonra da görevden alınmıştı.
Bugün Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla Dosdoğru, TÜİK başkan yardımcısı yapıldı.