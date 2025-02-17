TÜİK'e göre her iki kişiden biri mutlu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 araştırmasına Türkiye’de her iki kişiden biri ‘mutlu.’

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‘2024 Yaşam Memnuniyeti’ araştırmasının sonuçlarına göre “Mutluyum” diyen 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı 2024’te 2023’e göre 3,1 puan azalarak yüzde 49,6’ya geriledi.

“Mutsuzum” diyenlerin oranıysa 2024’te 2023’e göre 0,8 puan artarak yüzde 14,5’e çıktı.

Evliler daha mutluymuş

Araştırmanın detayları şöyle:

“Mutluyum” diyen erkeklerin oranı 2023’te yüzde 50,3’ken 2024’te yüzde 46,9. Kadınlardaysa bu oran 2023’te yüzde 55,1 iken 2024’te yüzde 52,3.

TÜİK’e göre evliler, evli olmayanlara göre daha mutlu. “Mutluyum” diyen evli bireylerin oranı yüzde 52,5 iken bekarlarda yüzde 44. Yine TÜİK’e göre evli erkeklerin yüzde 49,5’i, evli kadınlarınsa yüzde 55,4’ü mutlu.

Mutluluk oranı bir grup hariç tümünde azaldı

Mutluluk oranı 25-34 yaş grubu haricinde diğer tüm gruplarda azaldı:

Mutluluk oranı 25-34 yaş grubunda 2023’te yüzde 50,7’ken 2024’te yüzde.

Mutluluk oranının en fazla azaldığı yaş grubu 7,1 puan azalışla 45-54 yaş grubunda. Bu yaş grubunda 2023’te yüzde 53,6 olan mutluluk oranı 2024’te yüzde 46,5.

Mutluluk oranı 55-64 yaş grubunda bir önceki yıla göre 2,2 puan azalarak yüzde 47,5’e indi.

65 ve daha yukarı yaştaki bireylerdeyse 2023’te yüzde 56 olan mutluluk oranı 2024’te 1,9 puan azalarak yüzde 54,1’e geriledi.

Yaşam memnuniyeti yüzde 5,7

Erkekler ve kadınlar ortalama yaşam memnuniyet düzeyi yüzde 5,7. (Hiç memnun olmayanlar için ‘0’, çok memnun olanlar için ’10’ arasında bir değer alınarak hesaplanıyor). Bu oran geçen yıla göre erkeklerde yüzde 0,1 artarken, kadınlarda 0,1 azaldı.

Hayat pahalılığı en büyük sorun

Bireylere göre 2024’te ülkenin en önemli sorunlarıysa sırasıyla şöyle: