TÜİK verileri: Halk, temmuzda en çok sağlığa para harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz 2022’de bir önceki aya göre en çok harcama artışı sağlıkta oldu.

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Bugün yayınlanan tüketici fiyat endeksinde, ana harcama grupları itibarıyla temmuzda bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 6,98’le sağlık.

Kamu sağlık kurumlarından muayene, tetkik, girişimsel işlem ve ameliyat randevusu bulamayanlar sağlık hizmetine ulaşamıyor. Bütçesi uygun olanlar veya borç para bulabilenler özel sağlık kuruluşlarına yöneliyor.

Ortak bloglarında konuyu değerlendiren Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, şunları yazdı: “Bu durumu fırsata dönüştüren özel sağlık kuruluşları da talep artışı olması ve denetlenme korkusu olmadığı için de her türlü tıbbi işlem için yasal olan SUT bedellerinin %200’ün ötesinde ilave ücreti talep etmektedirler. Hem sağlık hizmetlerindeki bu artış hem de ilaç fark ücretlerindeki artışlar sağlık harcamaları geçen ay şampiyon yapmıştır. “Mızrağın çuvala sığmadığını TÜİK bile gördü. Gerçekler artık gizlenemiyor.”

Vatandaşların ‘hem can hem de cebinin derdine düştüğünü’ söyleyen Demir ve Kılıç, sağlık harcamalarındaki artışın nedenlerini şöyle sıraladı:

Hastalar birçok branşta ve yan dallarda Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alamıyor. Özellikle riskli gruplara yönelik sağlık hizmetlerine ulaşım konusunda bir planlama yapılmaması nedeniyle yaşlı hastalar, gebeler, hematoloji-onkoloji hastaları, kronik hastalığı (kalp, şeker, hipertansiyon, böbrek, KOAH) olanlar, stres düzeyi yüksek gruplar, acil ameliyat olması gerekenler, kamu hastanelerinde randevu alamadıkları için özel sağlık kuruluşlarına yöneliyor.

Salgının başlangıcından bugüne bu durumu fırsat olarak gören birçok özel hastane ve sağlık kuruluşu yoğun bakım ücretleri dahil olmak üzere yüzde 200 ve üzeri ‘informel’ ücret almaya devam ettiler.

Daha çok cerrahi işlemlerde olmak üzere kayıt dışı. elden ödeme şeklinde uygulamalar çok hızlı bir şekilde artmaya başladı.

Ayrıca pandemiyle birlikte diş hekimleri filyasyon ekiplerinde görevlendirildi. Bu kamu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin aksaması sonucunu doğurdu. Ağız ve diş sağlığı sorunu olan vatandaşlar zorunlu olarak özel diş hekimliği merkezlerine yöneldi.

İlaç fiyatlarındaki artışlar, vatandaşların ödediği ilaç fark ücretlerini de artırdı.