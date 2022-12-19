TÜİK 2021 verilerini açıkladı: Erkekler evlenmiyor, en popüler bebek isimleri Yusuf ve Zeynep

Türkiye’de 2021 yılında doğan bebeklere verilen isimler arasında ilk sırada erkeklerde ‘Yusuf’, kızlarda ‘Zeynep’ yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin nüfus ve konut sayımı istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan 1927 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre, 13 milyon 648 bin 270 kişi olan Türkiye nüfusu, 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, kadın nüfus, erkek nüfustan fazla sayılırken, yıllar içinde kadın ve erkek nüfusu hemen hemen eşit büyüklüğe ulaştı. 1927’de 6 milyon 563 bin 879 kişi olan erkek nüfus, 2021 yılında 42 milyon 428 bin 101 kişi oldu. Kadın nüfus ise 1927’de 7 milyon 84 bin 391 kişiyken, 2021 yılında 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu.

Yabancı nüfus 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu

Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus 2021 yılında 1 milyon 792 bin 36 kişi olurken, bu nüfusun yüzde 49,7’sini erkekler, yüzde 50,3’ünü ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfusun vatandaşlık ülkelerine göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 18 ile Irak vatandaşlarının ilk sırada yer aldığı görüldü. Irak vatandaşlarını sırasıyla yüzde 10,2 ile Afganistan, yüzde 7,2 ile İran ve yüzde 6,9 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

Yaşlı nüfus arttı

Türkiye’nin 1935, 1960, 2000 ve 2021 yılı nüfus piramitleri incelendiğinde; sağlık alanında kaydedilen gelişmelere, yaşam standardının ve refah düzeyinin artmasına bağlı olarak doğurganlık ve ölümlülük hızlarının azalması ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ile nüfusun yaş yapısı şekil değiştirdi. Toplam nüfusta yaşlı ve ortanca yaş nüfusun oranı arttı, çocuk ve gençlerin oranı azaldı.

Ortanca yaşı yükseldi

Nüfusun yaş yapısının değerlendirilmesinde kullanılan önemli göstergelerden biri olan ortanca (medyan) yaş, Türkiye’de 1935 yılında 21,2 iken 2021 yılında 33,1 oldu. (Ortanca, veri serisi küçükten büyüğe doğru sıralandığında seriyi ortadan ikiye ayıran değere denir.)

Hiç evlenmeyen erkek daha çok

Yıllara ve cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde; erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranı, kadınlara göre daha yüksek oldu. Kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranı, erkeklerden daha fazla oldu. Evlilerin oranı, yıllara göre her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda oldu.

2 milyon 777 bin 797 kişi iller arası göç etti

2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, 2021 yılında yüzde 3,28 oldu. Türkiye’de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,5’ini erkekler, yüzde 52,5’ini ise kadınlar oluşturdu.

En popüler bebek isimleri Yusuf ve Zeynep

2021 yılında doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde ise erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep isminin ilk sırada yer aldığı görüldü.

Türkiye nüfusu içinde cinsiyete göre en çok kullanılan isimler incelendiğinde ise erkeklerde Mehmet, kadınlarda da Fatma isminin ilk sırada olduğu gözlendi.

TÜİK, verilerin detaylarını internet sitesinde paylaştı.