“Dream Scenario” inanılmaz derecede orijinal hikâyesi ve Profesör Paul Matthews rolünde karşımıza çıkan Nicolas Cage’in muhteşem performansıyla hayranlık uyandıracak bir iş olmuş. Cage’in karakterine kattığı hiciv filmin orijinal konusuyla son derece uyum halindeydi. Bir kişiye, karaktere veya kamusal bir figüre karşı geliştirilen parasosyal ilişkiyi konu alan bu filmin tuhaf hikâyesi, yükselen ve sonra da düşen bir fenomeni anlatıyor. Borgli’nin senaryosu ile viral şöhretin ne kadar çabuk çirkinleşebileceğini etkileyici bir şekilde gösterdiği bu filmdeki rüya sahneleri ve de şiddet içeren sahnelerin yanı sıra, filmin gerçeküstü doğası, bilinçaltı mesajlarla dolu sahnelerle iyice çarpıcı hale gelmişti. Absürt kara komedi ve fanteziye dayalı filmleri sevenlerin kaçırmaması gereken bir yapım. Kısacası sıra dışı ve düşündürücü bir film arayanlar “Dream Scenario” tam size göre.

Tuğçe Madayanti Şen’in yazısı