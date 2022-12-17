Tuğçe Madayanti Dizici: Ekoeleştirinin şahikası Avatar

Sinemanın her aşaması tasarımdır. Sinema teknolojinin gelişmesi ile biçimlenen ve fikir aşaması ile başlayan ve her aşaması tasarım olan büyük bir sanat dalı. 1970’lerden itibaren baktığımızda özel efekt kullanımlarının ne büyük hızla geliştiğini ve Hollywood sineması söz konusu olduğunda tasarım ile teknolojinin ayrılmaz birlikteliğini görebiliriz. Bu anlamda Avatar ile Avatar: Suyun Yolu filmleri sinemanın ekoeleştiri ve özel efekt ile modelleme teknoloji gelişiminin şahikalarıdır.

Tuğçe Madayanti Dizici’nin yazısı