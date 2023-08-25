TÜDAV’dan Kumluca’daki deniz kaplumbağası yavruları için ‘acil duyuru’

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Antalya Kumluca’da plaja yerleştirilen şezlong ve şemsiyelerin deniz kaplumbağası yuvalarını kapattığını, bazı yavruların öldüğünü belirterek belediye ve Kumluca halkını dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Fotoğraf: TÜDAV

TÜDAV’ın Twitter hesabından ‘Acil Duyuru’ başlığıyla paylaşılan açıklamada, dün akşam bazı yavruların yapay ışık ve kumsaldaki engeller nedeniyle yanlış yöne gittiğini, bazı yavruların ise öldüğünü bildirdi.

TÜDAV’ın açıklaması şu şekilde:

*Bize ulaşan bilgilere göre, Antalya Kumluca’da plajda kumsala yerleştirilen şezlonglar ve şemsiyelerin altında deniz kaplumbağası yuvaları bulunmaktadır. Dün akşam, bazı yavrular sahildeki yapay ışıkların etkisiyle ve kumsaldaki engeller nedeniyle yanlış yöne gitmiş olabilirler. Bazı vatandaşlarımız bu durumu fark edip yavruları denize bırakmış; fakat ne yazık ki bu sabah bazı yavru kaplumbağaların öldüğü tespit edilmiştir.

*Kumluca Belediyesi ve halkımızdan ricamız: Gece şezlonglar ve şemsiyeleri kaldıralım, yuvaların üzerlerini kapatmayalım. Ayrıca, sahillerdeki ışık kirliliği de kaplumbağa yavrularının doğru yönü bulmasını zorlaştırıyor. Plajda gereksiz ışıkları kapatmalı, şezlong ve şemsiyeleri gündüz yuvalarına zarar vermeyecek şekilde yerleştirmeli ve ateş yakmaktan kaçınmalıyız.