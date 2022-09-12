TTB’den yeni eğitim ve öğretim döneminde soru ve öneriler

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Okul Sağlığı Çalışma Grubu, 2022-2023 eğitimin ve öğretim döneminin sağlıklı, kesintisiz ve yüz yüze devam edebilmesi için yetkililerden Covid-19 enfeksiyonu karşı gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Fotoğraf: AA

Covid-19 tedbirleri geçtiğimiz 9 Nisan’da yayınlanan genelgeyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kaldırılmıştı. 26 Nisan’da bilim kurulu toplantısı sonrasında ise bu kez okullar da dahil kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığı duyurulmuştu.

Yaza rağmen vaka sayılarında bu kez Omicron varyantlarına bağlı arttı. 27 Haziran-3 Temmuz haftasında günlük vaka sayısı 8 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) de haftalık durum raporuna göre 11-17 Temmuz haftasında vaka sayısı bir önceki haftaya göre 5,8 milyondan 6,3 milyona, ölüm sayısı ise 9.872’den 11 bine çıktı. Dünya genelinde yapılan sekanslamalara göre Omicron BA.5 oranı yüzde 53,6’ydı.

Haziran ortasında yeni bir zirvenin habercisi olmaya başlayan artış ardından Sağlık Bakanlığı 11-17 Temmuz verileri; haftalık vaka sayısının yüzde 93 arttığını, günlük vaka sayısının ise 32 bini geçtiğini göstermişti. Haftalık ölüm sayısı ise temmuzda, nisan sonuna geri dönmüştü. Sağlık Bakanlığı 8-14 Ağustos haftası verilerine göre ise; günlük ortalama vaka sayısı 20 bin 540, günlük ortalama ölüm sayısı ise 49 olup son dört haftada açıklanan vaka sayısıyla Türkiye dünyada altıncı sırada yer almıştı.

Çalışma grubu, geçtiğimiz süreçteki eğitim kesintilerinin yaşanmaması ve öğrencilerin maruz kaldığı eşitsizliklerin, yaşadıkları fiziksel, sosyal ve psikolojik kötü etkilerin derinleşmemesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na üç soru sordu ve öneriler sıraladı.

‘Öğrenciler ve tüm okul çalışanları aşılanmalı‘

Soru: ABD başta olmak üzere birçok ülkede 5-11 yaşı aşılamaları yapıldı. Bizde ise bu yaş grubuna aşı tanımlanmadığı gibi 12 yaş üstü aşılama oranlarına ilişkin veriler açıklanmadı. 12-18 yaş grubuna tanımlanan aşılama oranları nedir?

Öneriler: Beş yaş üzeri tüm çocuklara aşı tanımlanmalı, tüm gruplara hızlı bir aşılama kampanyası yapılmalıdır. Covid-19 aşısıyla ilgili bir ulusal kampanya başlatılmalı. Kamu spotu, sosyal medya kanalları üzerinden yapılacak duyurularla aşı bilgilendirmesi yapılmalıdır.

Gezici aşı birimleriyle mesleki eğitim merkezleri ve engelli eğitim merkezleri de dahil tüm okullarda aşı kampanyaları yapılmalıdır. Okul aşılamalarında önceden bildirim yapılarak çocuklar aşılanmalıdır. Okul aşılaması, bütün çocukların akranlarıyla birlikte aynı anda aşı olacak olması, aşı için ebeveynlerin randevu alma ya da sağlık merkezine götürme gibi ilave bir çaba göstermesini gerektirmemesi nedeniyle pek çok çocuğun hızlı bir şekilde aşılanmasını sağlayacaktır. Ülkemizin bağışıklama hizmetleriyle ilgili tecrübesi ve kapasitesi yeterlidir.

Öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşı takvimleri okul idarelerince kontrol edilerek tüm çalışanların tam aşılı olması sağlanmalıdır.

‘Açılmayan penceresi olan sınıf kalmamalı‘

Soru: Okulların tatilde olduğu yaz aylarında fiziksel koşullar gözden geçirilerek düzenlemeler yapıldı mı? Havalandırma koşulları iyileştirildi mi?

Öneriler: Tüm sınıfların mevcudu 30 kişiyi geçmeyecek şekilde ayarlanmalı, açılmayan penceresi olan sınıf kalmamalıdır. Omicron varyantıyla enfekte olanlarda bulaştırıcılık üç kat daha fazladır, bu nedenle kapalı alanların havalandırması çok daha fazla önem kazanmıştır.

‘Belirtileri olan her çocuğa PCR testi yapılmalı‘

Soru: Hijyen uygulamaları açısından temizlik personeli eksik olan ya da temizlik malzemesi ulaşamayan okullar tespit edildi mi, personel açığı giderildi mi?

Öneriler: Temizlik personeli olmayan okul kalmamalı, eğitim döneminde okullara düzenli temizlik malzemesi temin edilmelidir.