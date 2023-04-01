TTB: Meslektaşlarımız plansızlık nedeniyle çok sayıda sorunla karşı karşıya

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın deprem bölgesindeki plansızlığı nedeniyle oluşan sorunlara dikkat çekti.

Fotoğraf: TTB

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde organizasyonluk tepki çekmişti. TTB, Hatay’da çalışmak üzere farklı kentlerden doktorların zorunlu olarak görevlendirildiklerini ama plansızlık sonucu çok sayıda sorunla karşı karşıya kaldıklarını duyurdu.

TTB’nin ilgili paylaşımı şöyle:

“Sorunlar zinciri, görevlendirme bilgisinin bazı meslektaşlarımıza sadece 1-2 gün önceden iletilmesiyle başlamaktadır. Meslektaşlarımız gerekli planlamayı ve hazırlığı yapmakta sorunlar yaşamış, alelacele bölgeye gönderilmeye zorlanmıştır.

Oysa TTB ilk günden itibaren gönüllü hekim listeleri iletmiş, bu görevin zorlama ile değil, gönüllülükle yürütülebileceğini iletmiştir. TTB’nin görüş ve önerilerine kulak tıkayan yaklaşım maalesef sürmektedir.

Meslektaşlarımızın ulaşımları bir başka sorun başlığıdır. Özellikle batıdan görevlendirilen çok sayıda meslektaşımız kargo uçaklarıyla İncirlik Üssü’ne getirilmiş, Hatay’a transfer organizasyonu yapılmadığı için burada 6-7 saate varan sürelerde bekletilmiştir.

Barınma, önemli sorun başlıklarındandır. Bazı meslektaşlarımıza nerede, nasıl konaklayacakları söylenmemiş; bazı meslektaşlarımıza ise 8-10 kişinin konaklayacağı konteynırlar gösterilmiştir. Sağlıklı bir barınma olanağı kamusal sorumluluktur.

Meslektaşlarımızın birçoğuna 7/24 çalışma dayatılmakta, beslenme ihtiyacının nasıl karşılanacağına ilişkin hiçbir bilgi aktarılmamaktadır. Ağır ve güvensiz çalışma koşulları, sadece sağlık emekçilerinin değil, halkın sağlığı için de tehdittir.

Deprem bölgesinde ağır ve güvencesiz çalışmanın dayatılması, görev sonrası izin hakkı tanınmaması gibi koşullar meslektaşlarımızı tüketmektedir.

Depremin ikinci ayına yaklaşılırken organizasyon yetisinden yoksun, dayatmacı ve sorumsuz yönetim anlayışı kabul edilemez. Sağlık Bakanlığı’nı sağlık emek-meslek örgütleriyle birlikte hareket etmeye ve sorunların çözümü için hızlı adımlar atmaya çağırıyoruz.”