Trump’tan iki buçuk yıl aradan sonra ilk tweet

Eski ABD başkanı Donald Trump, iki buçuk yılı aşkın bir süre sonra ilk kez tweet attı.

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Donald Trump’ın Twitter hesabı, Trump destekçilerinin 2020 ABD seçimlerinden sonra Kongre binasını basmasından sonra kapatılmıştı. Trump’ın baskını Twitter hesabı aracılığıyla kışkırttığı iddia ediliyordu.

Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru Twitter’ı satın alan Elon Musk’sa Trump’ın hesabını tekrardan açmış ancak Trump, Twitter’a geri dönmeyeceğini açıklamıştı. Trump, paylaşımlarını kendi kurduğu sosyal medya hesabı ‘Truth Social’da yapıyordu. Trump’ın son Twitter paylaşımı 8 Ocak 2021 tarihliydi.

Trump dün de ‘2020 seçim sonuçlarına müdahale edilmesiyle’ ilgili soruşturma kapsamında teslim olmuş ve sabıka fotoğrafı çektirmişti.

Bu gelişmelerin ardından Trump uzun bir aradan sonra ilk kez Twitter’da bir mesaj paylaştı.

Paylaşımında Trump, sabıka fotoğrafını ve başkanlık seçimi için kullandığı internet sitesini paylaşırken ‘Asla teslim olmam’ dedi.