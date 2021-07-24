Trump’ın kayıt dışı lobicilikle suçlanan danışmanı 250 milyon dolar kefaletle serbest

Kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlanan ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın danışmanlarından, milyarder Thomas J Barrack 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

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74 yaşındaki Barrack ile biri BAE vatandaşı üç kişi, 21 Temmuz’da Los Angeles’ta gözaltına alınarak haklarında Brooklyn Federal Mahkemesinde Trump’ın dış politikasını BAE lehine etkilemek ve kayıt dışı lobicilik yapmaktan dava açılmıştı.

Federal savcıların hazırladığı iddianameye göre, Barrack, yasalara uygun bir şekilde kendisini lobici olarak kaydettirmediği halde, BAE’nin dış politika hedeflerini güçlendirmek üzere Amerika’daki nüfuzunu kullandı.

İddianamede Barrack’ın Nisan 2016 ile Nisan 2018 arasında sadece BAE’nin dış politika çıkarlarını desteklemek için çalışmakla kalmadığı, ayrıca Trump yönetimi sırasında hükümet içindeki “ABD’nin Katar’a yönelik tutumu” gibi bazı gizli bilgileri BAE yetkilileri ile paylaştığı öne sürülmüştü.

Trump’ın kampanyası için bağış da topladığı bilinen Barrack’ın 2019’da sorgulandığında Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) yanlış bilgi verdiği belirtildi.

Barrack’ın savcılarla anlaşmaya vararak 5 milyonu nakit olmak üzere 250 milyon dolar kefaletle gözaltında tutulduğu Los Angeles cezaevinden salınacağı kaydedildi.

Hakkında açılan dava sonuçlanana kadar Barrack’ın pasaportunu teslim etmeyi, sokağa çıkma yasağına uymayı ve navigasyon izlemeli ayak bileği cihazını takmayı kabul ettiği bildirildi.

Barrack’ın pazartesi günü New York’taki Brooklyn Federal Mahkemesinde ilk duruşmaya çıkacağı bilgisi paylaşıldı.