Trump’ın, casuslukla suçlanan danışmanı tutuklandı

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın danışmanlarından, milyarder Thomas J Barrack (74), yabancı bir ülkenin hükümetinin adına ajanlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

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Trump’ın 2016 yılındaki seçim kampanyasındaki danışmanları arasında yer alan kilit isimlerden 74 yaşındaki Barrack, kampanya sürecinde ve sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına çalışmakla suçlanıyor. Los Angeles kentinde tutukanan, yatırım şirketi Colony Capital’in kurucusunun sözcüsü, Barrack’ın suçlamaları reddettiğini söyledi.

Trump’ın kampanyası için bağış da topladığı bilinen Barrack’ın 2019’da sorgulandığında Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) yanlış bilgi verdiği belirtildi. Onunla çalışan Matthew Grimes (27) de Barrack’le tutuklandı. BAE vatandaşı Raşit Sultan Raşit El Malik Elşahi’nin (43) adı da iddianamede geçiyor.

Üç isim de Trump ve ekibini, BAE hükümeti çıkarı doğrultusunda yönlendirmekle suçlanıyor. BAE destekli bir kişinin ABD’nin bu ülkenin başkenti Abu Dabi’deki büyükelçisi olması için çabaladıkları, Barrack’ın 2016’da Grimes ve Elşahi’ye BAE’nin Trump yönetiminden talep edebileceklerini ‘istek listesi’nde sıralamasını önerdiği belirtiliyor.

Analist ve uzmanlar, iddianamedeki suçlamaların Trump dahil ABD’li yetkililerin ve resmi makamların ihanete uğradığı anlamına geldiğini ifade ederken, Trump’ın ekibinden Paul Manafort ve Michael Cohen gibi isimler hakkında da suçlamalar bulunduğunu anımsattı.