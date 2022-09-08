Trump’ın danışmanı Bannon hakkında iddianme: Para aklama, komplo, dolandırıcılık

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın başdanışmanı Steve Bannon hakkında düzenlenen iddianame, Manhattan Bölge Savcılığı tarafından açıklandı.

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Açıklamada Bannon, ABD-Meksika arasında duvar inşa etmek için ‘toplanan bağışların tümünün duvarı inşa etmeye kullanılacağı sözünü vermesine rağmen yüz binlerce doları üçüncü şahıs kuruluşlara aktarmakla’ suçlandı.

İşlenen suçun tanımı, ‘sahte vaatlere dayanarak ülke çapındaki binlerce bağışçıdan 15 milyon dolardan fazla para toplamak’ diye ifade edilirken Bannon’un, ‘ikinci derece kara para aklama, dördüncü derece komplo, birinci derece dolandırıcılık planı ve bir komplo kurma’ suçlarından yargılanacağı belirtildi.

Açıklamada Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg’ın “New York’ta bağış yapanlara yalan söyleyerek kâr elde etmek suçtur, bundan sorumlu tutulacaksınız” sözüne yer verildi.

Daha önce aynı konuda suçlu bulunan ve Trump tarafından affedilen 68 yaşındaki eski danışman, söz konusu suçlamalardan mahkeme karşısına çıkacak.

Bannon bu sabah söz konusu suçlamalarla ilgili New York’taki mahkeme binasına giderek teslim olmuş, mahkeme kapısındaki basına, “Bu, bir ironi. Ara seçimlerden tam 60 gün önce bunu yapıyorlar” diyerek hakkındaki suçlamanın siyasi olduğunu savunmuştu.