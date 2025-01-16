Trump, ünlü aktörler Mel Gibson, Stallone ve Voight'ı 'Hollywood Özel Elçisi' seçti

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ünlü aktörlerden Mel Gibson, Sylvester Stallone ve Jon Voight’ı ‘Hollywood Özel Elçisi’ seçtiğini duyurdu.

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Trump, bu üç ismin ‘gözü ve kulağı olacağını’ söyledi.

Hollywood’un son yıllarda ‘yabancılara çok fazla iş kaptırdığı’nı söyleyen Trump, kararı Truth Social hesabından şöyle duyurdu:

“Jon Voight, Mel Gibson ve Sylvester Stallone’yi muhteşem ama çok sorunlu Hollywood’un Özel Elçileri ilan etmekten onur duyuyorum.

Son dört yılda yabancılara çok fazla iş kaptıran Hollywood’u öncesinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü bir şekilde geri getirmek için özel elçi olarak hizmet edecekler.

Bu çok yetenekli üç kişi benim gözüm ve kulağım olacak. Onların önerdiklerini yapacağım. Hollywood da ABD’nin kendisi gibi yeniden altın çağı yaşayacak”

Üç aktör de farklı zamanlardaki açıklamalarıyla Trump’a desteklerini belirtmişti.