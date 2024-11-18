Trump, sığınmacıları toplu şekilde sınırdışı etmek için orduyu kullanacak

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, sığınmacıları toplu şekilde sınırdışı etmede orduya başvurulacağını doğruladı.

Donald Trump. Fotoğraf: AA

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 47’nci başkanı seçilen Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan yayınladığı gönderiyle sığınmacıları toplu şekilde sınır dışı etmede orduya başvurulacağını doğruladı.

Muhafazakarların oluşturduğu gözlem grubu Judicial Watch Başkanı Tom Fitton, 9 Kasım’da aynı platform üzerinden şöyle yazmıştı:

“İyi haber: Ulusal acil durum ilan etmeye hazırlanan yönetim, Biden işgalini tersine çevirmek için, toplu şekilde sınır dışı etme uygulamasında askeri unsurları kullanacak.”

Trump bugün (18 Kasım) Fitton’ın iddiasını yeniden yayınladı ve cevap olarak “Doğru!” yazdı.

Euronews‘ün aktardığına göre olası sınır dışı kararının 22 milyon insanı etkilemesi bekleniyor.

2016’daki seçimlerde ‘Duvarı inşa et!’ Donald Trump’ın mitinglerdeki sloganıydı. Bu vaadini yerine getirerek Meksika sınırında yüzlerce kilometrelik bir duvar inşa etmek için askeri bütçeleri kullanmıştı.

2024 seçim kampanyası sırasındaysa ABD’yle savaş halindeki bir ülkeden gelen ve 14 yaş üstü herkesin gözaltına alınarak sınır dışı edilmesine izin veren 18’inci yüzyıldan kalma ‘Yabancı Düşmanlar Yasası’nı kullanarak düzensiz göçmenleri toplu olarak sınır dışı etme sözü vermişti.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, Ulusal Muhafızlar aracılığıyla yıllardır düzensiz göçmenlere karşı sınır güvenliği misyonlarını destekliyor.

Ancak Trump’ın belirttiği kitlesel sınır dışı etme planlarıyla ilgili olası yasal, lojistik ve bütçesel kısıtlamalara ilişkin detaylar bilinmiyor.