Trump iddialı: Görevde olsaydım ne İsrail’e saldırı ne Ukrayna’da savaş olurdu

Eski ABD başkanı Donald Trump, görevde olması halinde İsrail’e saldırının ve Ukrayna’da savaşın olmayacağını savundu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Trump, ABD’nin Maryland eyaletinde Amerikan Muhafazakar Birliği’nin geleneksel Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında (CPAC 2024) konuştu.

AA’nın haberine göre dört yıl önce ABD Başkanı Joe Biden’ın seçilmesi halinde ülkenin sınırlarının yok olacağı, orta sınıfın büyük bir kısmının yok edileceği ve şiddetli suçların artacağı konusunda uyarıda bulunduğunu kaydeden Trump, “Her konuda haklı çıktık” dedi.

Trump, Biden’ın tekrar seçimleri kazanması halinde her şeyin çok daha kötüleşeceğini savundu.

Sınırdan yasa dışı yollarla geçen göçmenleri ‘yasa dışı uzaylılar’ olarak tanımlayan Trump, Biden’ın yeniden seçilmesi durumunda göçmen sayısının 50 milyonu geçeceğini, sağlık, sosyal güvenlik ve eğitim sisteminin çökeceğini, çetelerin ABD topraklarını işgal edeceğini ileri sürdü.

Görevi boyunca hiç savaş çıkmadığını iddia eden Trump, “Görevde olsaydım ne İsrail’e saldırı ne Ukrayna’da savaş olurdu” diye konuştu.

Ayrıca, görevi döneminde İran’ın iflas ettiğini ve Hamas ile Hizbullah’ı finanse edecek durumda olmadığını belirten Trump, şimdi Tahran’ın tekrar zenginleştiğini dile getirdi.