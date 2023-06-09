Trump hakkındaki ‘gizli belgeler’ dosyası kamuya açıklandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’da bulunan malikanesinden çıkan ‘gizli belgeler’ soruşturması kapsamındaki dava dosyası kamuya açıklandı.

Fotoğraf: AA

Florida Bölge Mahkemesi’nin 49 sayfalık dava dosyasında, Trump’a karşı aralarında ‘ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanması’ dahil 37 suçlama yöneltildi.

İddianamede, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bir askeri operasyonla ilgili gizli haritayı da içeren ‘saldırı planı’nı ve ABD ile yabancı ülkelerin savunma ve silah kabiliyetlerine ilişkin ayrıntılar içeren belgeleri paylaşmak gibi maddeler yer alıyor.

Dosyada, Trump’ın yardımcısı Walt Nauta’ya da ‘yanlış beyan vermek’ ve ‘komplo kurmak’ gibi farklı suçlamalar yöneltildi.

Evin çeşitli yerlerinde saklamış

Ayrıca dosyada, Trump’ın evinde ele geçirilen belgeler arasında, ABD‘nin ‘hassas savunma ve nükleer bilgileri’nin bulunduğuna işaret edilerek ‘yabancı bir devletin nükleer kapasitesine ilişkin detayların yer aldığı bir dosya’ da olduğu belirtildi.

Dava dosyasında ifadelerine yer verilen bir avukat ise Trump’ın bazı dosyaları ‘FBI’dan kaçırmayı’ önerdiğini belirtirken Trump’ın gizli belgeleri banyo, duş, balo salonu, depo, ofis ve yatak odası gibi evin farklı noktalarında sakladığı kaydedildi.

Öte yandan dava dosyasında gizli belgelerle ilgili Trump’ın 2016’daki başkanlık kampanyası sürecindeki konuşmalarına atıfla, Trump’ın gizli belgeler hakkında seçilirse daha titiz davranacağını söylediği anımsatıldı.

Trump, dün akşam kendi sosyal medya sitesi Truth Social’da ‘gizli belgeler’le ilgili hakkında iddianame hazırlandığını duyurmuştu.

Malikanesinden çıkan gizli belgeler

Trump’ın Florida’daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında ‘gizli belgeler’ soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Trump, baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları ‘siyasi’ olarak nitelemişti.

Trump hakkında yürütülen ‘gizli belgeler’ ve ‘6 Ocak Kongre baskını’ soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Donald Trump, 4 Nisan’da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına ‘sus payı’ ödediği yönünde kendine yöneltilen cezai suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkmıştı. Trump, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.