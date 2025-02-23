Trump, Almanya'daki seçim sonuçlarından memnun: Herkese tebrikler, nice zaferlere

ABD Başkanı Donald Trump, sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) kazandığı seçimlerin ardından “Herkese tebrikler, nice zaferlere” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump. Fotoğraf: AA

Almanya’da erken genel seçimlerdeki ilk sandık çıkış anketine göre CDU/CSU yüzde 29 oy oranıyla birinci oldu. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’yse bir önceki seçimlere göre oylarını 9,1 puan artırarak yüzde 19,5 ile ikinci sırada yer aldı.

Sonuçların ardından Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz, AfD ile koalisyon görüşmeleri yapmayacaklarını açıkladı.

Bununla beraber seçimlerden önce sınır kontrollerini sıkılaştırmak ve sınırdışı etme işlemlerini hızlandırmak için CDU/CSU’nun meclise sunduğu önerge AfD’nin desteğiyle kabul edilmiş ve bu Almanya genelinde Hristiyan Birlik partilerinin aşırı sağ ile işbirliği olarak yorumlanmıştı.

Diğer taraftan hem Trump’ın ‘özel danışmanı’ olarak çalışan hem de Hükümet Verimliliği Dairesi’nin (DOGE) başına getirilen Elon Musk’ın da AfD’yi açıkça desteklediği biliniyor.

ABD başkanı, Almanya seçimlerini TruthSocial hesabından şu sözlerle değerlendirdi:

“Almanya’da merakla beklenen büyük seçimi muhafazakar parti kazanmış gibi görünüyor. Almanya halkı da ABD’de olduğu gibi uzun yıllardır hüküm süren, özellikle göç ve enerji konularındaki sağduyudan yoksun gündemden bıktı.

Bugün Almanya ve Donald Trump adındaki beyefendinin liderliğindeki ABD için büyük bir gün. Herkese tebrikler. Daha nice zaferlere.”