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Yaramazlara biraz batar!

Trendyol Süper Lig'de 25'inci hafta programı: Derbi var

Trendyol Süper Lig’de 25’inci bugün başlıyor. Pazartesiyse Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var.

Fotoğraf: AA

Derbide Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemiyse Kadir Sağlam’ın yapacağı açıklandı.


Program şöyle:

Bugün:

20.00 | ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 | Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)

Yarın:

13.30 | Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 | Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 | Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

23 Şubat Pazar:

13.30 | Bellona Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)

16.00 | Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (GAİN Park)

19.00 | Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

24 Şubat Pazartesi:

20.00 | Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

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