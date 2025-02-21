Trendyol Süper Lig'de 25'inci hafta programı: Derbi var

Trendyol Süper Lig’de 25’inci bugün başlıyor. Pazartesiyse Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var.
Derbide Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemiyse Kadir Sağlam’ın yapacağı açıklandı.
Program şöyle:
Bugün:
20.00 | ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 | Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)
Yarın:
13.30 | Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 | Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 | Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
23 Şubat Pazar:
13.30 | Bellona Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)
16.00 | Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (GAİN Park)
19.00 | Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
24 Şubat Pazartesi:
20.00 | Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)