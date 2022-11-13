Tren istasyonu restore edilirken 1’inci Dünya Savaşı’ndan kalma posta kartları bulundu

İskoçya’da, bir tren istasyonunun restorasyonu sırasında, çatıda 1’inci Dünya Savaşı yıllarından kalma posta kartları bulundu.

Fotoğraf: Newtork Rail

BBC’nin haberine göre Stirling kentinde yaşayanlara Caledonian Demiryolları tarafından yollanan kartlarda, trenle gönderilen paket ve eşyalarını alınması talep ediliyor.

Kartların bir çoğu kent sınırlarındaki Cambusbarron köyünde konuşlanan askerlere yollanmış. Askerlere aileleri, sevdikleri tarafından paketler gönderilmiş ve teslim almaları talep ediliyor.

Sahiplerine ulaşmayan kartlar bulununca ailelerine ulaşmak için çalışma başlatıldı. Demiryolunu sahibi ‘Network Rail’ adlı şirketin yetkilileri, askerlerin tam olarak nerede konuşlandığı ve eve dönüp dönmedikleri araştırdıklarını ve ailelerin izini süreceklerini söyledi.

Şirketten Kirsty Ryder, BBC İskoçya’nın ‘Morning’ programına, ”Geçen yıl bir hayli yol kat ettik. Ama daha fazlasını öğrenmek istiyoruz” dedi.

Fotoğraf: Google

Müzelerden, sivil toplum kuruluşlarından, ordudan ve arşiv çalışması yapanlardan ‘parçaları bir araya getirme’ konusunda destek aldıklarını söyleyen Ryder, kartların neden sahiplerine ulaşmadığını araştırdıklarını vurguladı.

Ryder, ”Bir noktada postane bürosuna konmuşlar ve sonrasında 100 yılı aşkın süredir kimse fark etmeden bekletilmişler” diyerek askerlerin ailelerine ulaşmayı umduklarını dile getirdi: ”Hayatta kalan aileleri tanımayı ve onlara kartları vermeyi çok isteriz.”