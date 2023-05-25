Tren camını temizleyen işçi elektrik akımına kapıldı

İstanbul Söğütlüçeşme İstasyonu’nda sefere hazırlanan yüksek hızlı trenin ön camını uzun saplı demir fırçayla temizlemeye çalışan işçi, yüksek gerilime kapılarak ağır yaralandı.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), daha önce TCDD ve TCDD TAŞIMACILIK AŞ’nin kendi personelleri tarafından verilen ve içerisinde kurumun asli hizmetlerinin de yer aldığı işlerin uzunca bir süredir taşerona yaptırıldığına dikkat çekti.

Bu hizmetlerin başında da temizlik işlerinin geldiğine işaret eden BTS, taşeron firma çalışanlarının düşük maaşlarla, iş güvencesinden yoksun, yeterli bilgi-beceri ve eğitim sahibi olmadan çalıştırıldıklarını vurguladı.

Mevzuata aykırı

BTS, trenlerin temizliğinin elektrik olmayan tamir-bakım hatlarında yapıldığını, kazada yaşandığı gibi ‘katener hattı’ altındaki bu hatta temizlik yapılmasının mevzuata aykırı olduğunu kaydetti:

“Trenlerin bakım ve ikmallerinin yapılacağı yüksek gerilimden izole edilmiş yollar olması gerekir. Geçmişte otomatik yıkama ünitelerinde temizleme işlemi yapılırken günümüzde vagon temizliğinin taşeron firmalara devredilerek bir kova ve fırça ile temizlik yapılmaya çalışılıyor.”

Demiryollarında Taşeronlaşmanın, Kuralsızlığın Bedeli Ağır Oldu. pic.twitter.com/3e94z3pXcy — BTS Genel Merkezi (@BTSGENELMERKEZ) May 24, 2023

28 bin wattlık elektrik akımına kapılan işçi entübe edildi.