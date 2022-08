Travis İstanbul’a geliyor

Dünyaca ünlü Brit-rock grubu 19 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek.

Travis 1990’da İskoçya’da kuruldu

1990’da İskoçya Glasgow’da kurulan, İngiliz popunun alternatif İngiliz rock müziğine dönüşmesinde büyük rol oynayan grup, ‘Sing’, ‘Side’, ‘Flowers in the Window’ gibi hitlerin yer aldığı dördüncü albümleri ‘The Invisible Band‘ albümünü 2001’de çıkarmıştı.

Geçen sene aralık ayında, kült şarkılarını yeniden kaydetti ve 24 Eylül’de İskoçya’da başlayıp 9 Kasım’da ABD Washington D.C.’de sonlanacak The Invisible Band In Concert plus The Classic Hits’ turnesini planladı.

Resmi turne programında olmasa da bu süre içinde, 19 Ekim günü saat 21:30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde çıkacak grubun konser biletleri 26 Ağustos 12:00’den itibaren passo.com.tr’den satın alınabilir.