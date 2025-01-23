‘Yargı reformu’ belgesine göre trafikte saldırı amacıyla aracından inenlerin ehliyetine el konulacak.

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Bakanlığın yargı reformu strateji belgesinden öne çıkanlar şöyle:

* Türkiye yüzyılında hukukun üstünlüğünü esas alan, demokratik, sivil yeni bir anayasa için çalışmalar yapılacak.

* Hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması için yeni insan hakları eylem planı hazırlanacak.

yeni mahkemeler kurularak faaliyete geçirilecek.

* Uyuşturucu kullanma ve ticareti suçuna ilişkin ihtisas mahkemeleri belirlenecek.

* Temyiz ve istinaf incelemelerinin en geç altı ay içerisinde sonuçlandırılması sağlanacak.

* Bazı uyuşmazlıklar için doğrudan temyiz sistemi getirilecek.

* Duruşmaların kesintisiz devamı ilkesine uyulacak ve kanunda gösterilen istisnai hallerde duruşmaların en fazla iki ay ertelenebilmesi sağlanacak.

* Yargılama faaliyetlerini destekleyici yapay zekâ sistemleri geliştirilecek.

* Hukuk fakültesi mezunlarının görev yapacağı noter yardımcılığı müessesesi sisteme kazandırılacak.

* Hukuk fakültelerine girişte başarı sıralamasının yükseltilmesi sağlanacak.

* Türkiye adalet akademisi bünyesinde ‘hukuk araştırmaları merkezi’ kurulacak.

* Adalet personelinin kariyer imkânları artırılarak devlet memurları kanununda adalet hizmetleri sınıfı oluşturulacak.

* Başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılacak.

* Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliği kurulması kimlik doğrulama yöntemleriyle sıkı kurallara bağlanacak.

* Belirli süre içinde telefon abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

* Hapis cezasını üst sınırı iki yıldan fazla olmayan ve tutuklama yasağına tabi olan suçlarda kişinin davranışlarının yeniden bir suç işleyeceği hususunda kuvvetli şüphe oluşturması, suçun işleniş şekli, suçun kamu düzenini ağır şekilde bozma tehlikesi gözetilerek tutuklama tedbirine başvurulabilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

* Maktu oranlı denetimli serbestlik uygulaması, cezaların caydırıcılığı açısından yeniden değerlendirilecek.

* Trafikte işlenen suçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye uğratan kabahatlerin yaptırımları , caydırıcılığın göz önünde bulundurulması suretiyle yeniden belirlenecek.

* Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme gibi davranışların, sürücü belgesinin geri alınması da dâhil olmak üzere müstakil yaptırıma bağlanması sağlanacak.

* Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi ayrı bir suç olarak düzenlenecek.

* Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun, vücut dokunulmazlığına, hürriyete ve çevreye karşı işlenen suçların cezaları artırılacak.

* Ses ve gaz fişeği atabilen silahların izinsiz taşınmasının yaptırımı artırılacak.

* Kişilerin toplu olarak bulunduğu nişan, düğün ve asker uğurlaması gibi yerlerde ses ve gaz fişeği atabilenler de kapsama alınarak silahla ateş eden kişilere verilecek cezalar artırılacak.

* Uyuşturucu madde bağımlıları için rehabilitasyona uygun müstakil ceza infaz kurumları oluşturulacak.

* Mali sonuçları da dahil olmak üzere boşanma hukukunun aksayan yönleri gözden geçirilecek, taraflar ile çocukların hak ve menfaatine uygun yeni bir boşanma usulüne ilişkin çalışma yapılacak.

* Şiddet içermeyen aile uyuşmazlıklarında aile arabuluculuğu müessesesi getirilecek.

* İdari uyuşmazlıklara ilişkin davalarda pilot dava uygulamasına geçilecek.

* Alacaklı ile borçlu arasındaki hassas dengeyi gözetecek şekilde yeni bir icra ve iflas kanunu hazırlanacak.

* Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma büroları yaygınlaştırılacak.

* Yaşlı ve engelli dostu, erişilebilir ve yeterli sosyal alanların bulunduğu adli hizmet binaları inşa edilecek.

* Hukuk fakültelerinde hukuk klinikleri uygulamaları yaygınlaştırılacak.