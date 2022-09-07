Trafik kazası ‘sayesinde’ karnında sekiz kiloluk kitle olduğu anlaşıldı: Patlayabilirmiş

Aksaray’da trafik kazasında yaralanan bir lise öğrencisinin karnında sekiz kilo ağırlığında kitle olduğu anlaşıldı.

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Lise öğrencisi B.G.’ye (17), 25 Ağustos’ta Ankara Caddesi’nde halk otobüsü çarptı, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu.

B.G.’nin kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde karın bölgesinde anormal biçimde büyümüş bir kitle olduğu tespit edildi. Acil ameliyata alınan B.G.’nin karnındaki 60 santimetre çapına ulaşan kitle çıkarıldı.

‘Neredeyse tüm karnı kaplıyordu’

Ameliyatı yapan çocuk cerrahi bölümü uzmanı Dr. öğretim üyesi Ayşe Betül Öztürk şöyle konuştu: “Bu kitle neredeyse tüm karnını kaplıyordu. Aileyle görüşerek hızlı şekilde ameliyat kararı aldık. Ameliyat çok başarılı geçti. Sağ yumurtalık kaynaklı kitle başarılı şekilde alındı. Organları sağa ve sola doğru sıkıştırdığını gördük. Akciğer zarıyla temas halindeydi. Alt taraftan idrar torbasından akciğer zarına kadar uzanan büyük bir kitleydi. Fark edilmeseydi patlayabilirdi. Bu durumda da hayati tehlike ortaya çıkabilirdi. Daha da büyüyebilir ve ameliyat edilemez bir duruma gelebilirdi.”

Ailelere çocuklarının mutlaka ara ara karın muayenelerini yapmalarını önerdiklerini vurgulayan Öztürk, “Eğer anormal bir büyüme görüyorsak, mutlaka doktora danışmalıyız. Aileler için zayıf bir çocukta göbek varsa, mutlaka bu dikkat çekici olmalı” dedi.

‘Belirti yoktu, kilo veremiyordu’

Anne Reyhan G. kızında hiçbir belirti olmadığını, kitleyi fotoğrafta görünce çok şaşırdığını belirterek şunları söyledi: “Bütün organlarına baskı yapmış. Çok şükür patlamadan kurtulduk. Kızım uzun zamandır diyet yapıyordu ancak bir türlü karın bölgesinden kilo veremiyordu. Hep merak ediyordu neden kilo veremediğini. Bu kitle yüzünden demek ki kilo veremiyormuş. Özellikle karnında şişlik olan aileler çocuklarının karın muayenelerini kesinlikle ertelemesin. İlk işim diğer çocuklarımı da muayene ettirmek olacak.”