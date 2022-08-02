Trabzonspor’un rakibi belli oldu

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag’la eşleşti.

Şampiyonluk kutlamalarından bir kare. Fotoğraf: AA

İsviçre’nin Nyon kentinde, UEFA genel merkezindeki kura çekiminde rakibi belli olan Trabzonspor, ilk maçını 16 veya 17 Ağustos’ta deplasmanda, ikincisini 23 veya 24 Ağustos’ta evinde oynayacak.

Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçememesi halinde UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalacak. Bu organizasyonda grup kuraları 26 Ağustos’ta çekilecek.

Diğer eşleşmeler şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) / Ferencvaros (Macaristan) – Sheriff (Moldova) / Viktoria Plzen (Çekya)

Bodo Glimt (Norveç) / Zalgiris (Litvanya) – Ludogorets (Bulgaristan) / Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Maccabi Haifa (İsrail) / Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) – Kızılyıldız (Sırbistan) / Pyunik (Ermenistan)