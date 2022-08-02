Trabzonspor’un rakibi belli oldu

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag’la eşleşti.
İsviçre’nin Nyon kentinde, UEFA genel merkezindeki kura çekiminde rakibi belli olan Trabzonspor, ilk maçını 16 veya 17 Ağustos’ta deplasmanda, ikincisini 23 veya 24 Ağustos’ta evinde oynayacak.
Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçememesi halinde UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalacak. Bu organizasyonda grup kuraları 26 Ağustos’ta çekilecek.
Diğer eşleşmeler şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) / Ferencvaros (Macaristan) – Sheriff (Moldova) / Viktoria Plzen (Çekya)
Bodo Glimt (Norveç) / Zalgiris (Litvanya) – Ludogorets (Bulgaristan) / Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Maccabi Haifa (İsrail) / Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) – Kızılyıldız (Sırbistan) / Pyunik (Ermenistan)