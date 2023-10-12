Trabzonspor, Nenad Bjelica’yla yolları ayırdı

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica’nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

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Nisan ortasında Bordo-Mavililerin başına geçen Hırvat teknik adamla istenen sonuçlar gelmeyince yönetimden ayrılık kararı çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada şunlar dendi: “Kulübümüz ile teknik direktörümüz Nenad Bjelica arasındaki 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.”

Trabzonspor’un başında toplam 16 maça çıkan Nenad Bjelica sekiz galibiyet, sekiz mağlubiyet elde ederek maç başına 1.5 puan ortalaması yakalamıştı.