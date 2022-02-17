Trabzonspor maçı sonrasında havaya ateş edip sosyal medyada paylaşan iki kişi yakalandı

Spor Toto Süper Lig’de 13 Şubat Pazar akşamı oynanan Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasının ardından sevinç gösterileri kapsamında havaya ateş ettikleri videoyu sosyal medyada paylaşan iki kişi yakalandı.

Fotoğraf: AA

Emniyet ekipleri, sanal devriye esnasında, Trabzonspor-Konyaspor maçı sonrası Vakfıkebir ilçesi Deregözü Mahallesi’nde G.D. ile M.A.’nın, sevinç gösterisi yapmak amacıyla havaya ateş ettikleri ve bu durumu kaydederek sosyal medyada paylaştığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler, G.D. ve M.A’nın adreslerinde arama yaptı. Tabanca, üç kurusıkı tabanca ve tabancalara ait üç şarjör, 253 tabanca fişeği ile 66 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.