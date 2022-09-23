Trabzon’da üç kardeş 23 gün içinde hayatını kaybetti

Trabzon’un Of ilçesinde Ömer (97), Halim (95) ve Cemal Saruhan (89) kardeşler 23 gün içinde hayatını kaybetti.

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İlçeye bağlı Uğurlu Mahallesi sakinlerinden Saruhan kardeşlerin, yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklar nedeniyle kısa aralıklarla hayatlarını kaybetmesi aile fertlerini derinden üzdü.

Babaları Mahmut Saruhan’ı çocuk yaşlarında kaybeden üç kardeş, gençlik yıllarında hayatlarını kazanmak için Almanya’ya gitti. Uzun yıllar çalışıp emekliye ayrılan Saruhan kardeşler, memleketlerine döndü.

Ömer Saruhan 28 Ağustos’ta, Cemal Saruhan 17 Eylül’de, Halim Saruhan iki gün sonra tedavi gördüğü Of Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Çevrelerinde birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan Saruhan kardeşlerin cenazeleri, aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Ömer Saruhan’ın oğlu Yüksel Saruhan, AA muhabirine onları anlattı: “Babam ve amcalarım yetim büyüdüler. Çocuk yaşta babalarını kaybettiler. Babaannem onları büyüttü. Çocuk yaşta çalışmaya başladılar. Bedenen yapılan her işte çalıştılar. Almanya’ya gittiler, gurbet kahrı çektiler.”

Babası ve amcalarının birbirine düşkün olduğunun altını çizen Saruhan şunları söyledi: “Birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Bizleri en güzel şekilde yetiştirmek için mücadele ettiler. Onlar çalıştı bizi rahat ettirdiler. Üçü de Of Devlet Hastanesi’nde vefat etti. 23 günde üç kardeşi toprağa verdik. Birinin acısını unutamadan diğerinin acısı geldi. Rabbim mekanlarını cennet eylesin.”