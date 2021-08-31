Trabzon’da bir kişi üç kızını tabancayla vurarak öldürdü

Trabzon’un Of ilçesinde bir kişi üç kızını silahla vurarak öldürdü.
AA’nın aktardığına göre ilçeye bağlı Uluağaç Mahallesi’nde yaşayan E.G, henüz belirlenemeyen nedenle kızları Y.G. (10), H.G. (7) ve E.B.G’yi (4) tabancayla vurdu.
E.G’nin telefonla aradığı 112 Acil Servise, kızlarını vurduğunu söyleyip yardım istemesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri çocukların öldüğünü belirledi.
İlçede müezzin olarak görev yaptığı öğrenilen baba E.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Cenazeler, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.