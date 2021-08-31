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Yaramazlara biraz batar!

Trabzon’da bir kişi üç kızını tabancayla vurarak öldürdü

Trabzon’un Of ilçesinde bir kişi üç kızını silahla vurarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre ilçeye bağlı Uluağaç Mahallesi’nde yaşayan E.G, henüz belirlenemeyen nedenle kızları Y.G. (10), H.G. (7) ve E.B.G’yi (4) tabancayla vurdu.


E.G’nin telefonla aradığı 112 Acil Servise, kızlarını vurduğunu söyleyip yardım istemesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri çocukların öldüğünü belirledi.

İlçede müezzin olarak görev yaptığı öğrenilen baba E.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Cenazeler, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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Hekim, mesleği gereği bilgileri sürekli güncel, kültürlü bir insan olup, yaşadığı yerdeki toplumun sorunlarının hemen hepsinden haberdar olan ilk kişidir. Hem bireylerin hem de toplumun nabzını tutar. Hastası olsun olmasın, bireyler için aldığı riskleri, yaşadığı zorlukları ise hiç kimse bilmez, fedakârlıklarını kendisi ile mezara götürür.
Ama olur da hekimler, hele ki psikiyatristler toplumsal sorunlar hakkında konuşma haklarını kullanmaya başlarsa..!